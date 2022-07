Termine am Wochenende

Freitag, 22. Juli 2022 13:06 Von Christine Gehringer

Am morgigen Samstag, den 23. Juli ist nochmals das Quantz-Collegium in historischen Kostümen mit Musik des 18. Jahrhunderts im Schloss Favorite bei Rastatt zu hören (auch: 24. Juli, 19 Uhr). Beginn ist 20 Uhr. Das Vocalensemble Rastatt lädt ebenfalls um 20 Uhr zur „Klingenden Residenz“ mit Händels „Acis und Galatea“ (auch: 24. Juli, 11 Uhr). Auf der Freilichtbühne der Volksschauspiele Ötigheim gibt es ein festliches Konzert unter dem Motto "Oper trifft Hollywood" (mit Feuerwerk). Beginn ist 20 Uhr.

Am Sonntag, den 24. Juli sind ab 18 Uhr das Karlsruher Holzflötenensemble und das Blockflötensemble der Lutherana mit einem Benefizkonzert für die Ukraine in der Emmauskirche Karlsruhe zu hören. Um 19 Uhr lädt das Vokalensemble CantiKa Nova zum Sommerkonzert mit Dvoraks D-Dur-Messe in die Kirche St. Bonifatius in Karlsruhe.

Ebenfalls um 19 Uhr ist bei den Grötzinger Musiktagen das Ensemble TEMA in der Begegnungsstätte Grötzingen mit Musik von Prokofiew, Felix Treiber, Edison Denissow und Débussy zu hören.

In der Reihe „Musik in (Baden-) Baden“ gibt es ab 19 Uhr im Alten Ratssaal Baden-Baden selten gehörte Werke von Fanny und Felix Mendelssohn Bartholdy, darunter ein Singspiel (Konzept und Moderation: Joachim Draheim).

Um 20.30 Uhr ist beim Karlsruher Orgelsommer in der Evangelischen Stadtkirche Andrew Forbes aus Schottland zu Gast (Künstler-Gespräch um 19.30 Uhr).