Weingartner Musiktage Junger Künstler: Vorverkauf startet am 25. Juli

Samstag, 23. Juli 2022 12:45 Von Christine Gehringer

(red.) Nach einem kleineren Festival im vergangenen Jahr präsentieren die "Weingartner Musiktage Junger Künstler" mit ihrem künstlerischen Leiter Reinhold Friedrich im Herbst wieder ein Programm im gewohnten Umfang – mit acht Konzerten an zwei Wochenenden.

Vom 7. bis 16. Oktober 2022 sind erneut interessante Nachwuchskünstlerinnen und -künstler zu Gast im nordbadischen Weinort: Das Eröffnungskonzert am Freitag, den 7. Oktober bestreitet Laura Schmid (Blockflöte) mit dem Ensemble „d‘istinto“. Außerdem zu Gast bei den Musiktagen sind das „Porter Percussion Duo“ und das Blechbläserensemble „Brassabumm“. Instrumentalen Funk & Soul, dazu Afrobeat und Hip-Hop mischen die Musiker von „Hot Damn Horns & The Soul Machine“.

Die Mezzosopranistin Esther Valentin-Fieguth und die Pianistin Anastasia Grishutina, sowie der Cellist Lionel Martin – sie sind Teil des Förderprogramms von SWR2 – sind zu hören, ebenso junge Preisträger des Deutschen Musikwettbewerbes und des Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“. Moderator Juri Tetzlaff gestaltet ein Kinderkonzert gemeinsam mit dem Kaléko Quartett, und das Blechbläser-Tentett der Karlsruher Musikhochschule spielt unter dem Motto „BrassSurround“ beim Abschlusskonzert am 16. Oktober in der evangelischen Kirche Weingarten.

Der Kartenvorverkauf startet am Montag, 25. Juli. Tickets sind erhältlich bei der Buchhandlung Wolf (Weingarten/Baden, Bruchsal, Oberderdingen), dem Musikhaus Schlaile (Karlsruhe, Tel. 0721 230 00) und im Internet auf www.weingartner-musiktage.de/tickets.