Termine in der Region

Mittwoch, 27. Juli 2022 18:23 Von Christine Gehringer

Im Rahmen des Festivals im Schlossgarten Bruchsal (zur Feier „300 Jahre Grundsteinlegung“) ist am morgigen Donnerstag, den 28. Juli um 19 Uhr Puccinis „Tosca“ zu erleben.

Im selben Rahmen gastiert am Freitag, den 29. Juli der Tenor Klaus-Florian Vogt mit Ausschnitten aus „Lohengrin“; daneben ist Beethovens 7. Sinfonie zu hören, es spielt das Staatsorchester Stuttgart unter Cornelius Meister. Beginn ist 19.30 Uhr.

Am Samstag, den 30. Juli gibt es in der evangelischen Kirche Karlsruhe-Neureut (Nord) ab 18 Uhr ein Programm mit Musik und Texten ("Milch und Honig") mit Dietmar Schlager (Klavier), Wolfgang Nehlert (Kontrabass) und Amelie Karl (Tanz).

Die Philharmonie Baden-Baden lädt ab 21 Uhr zur „Philharmonischen Parknacht“ an die Lichtenthaler Allee (vor den Museen).

Am Sonntag, den 31. Juli gibt es im Rahmen des Brahmsplatz-Festes ab 11 Uhr eine Klassik-Matinee mit dem Bach-Collegium Karlsruhe. Um 20.30 Uhr ist die Organistin Amelie Held aus New York beim Karlsruher Orgelsommer an der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe mit Werken von Bach und Liszt zu hören (Künstler-Gespräch ab 19.30 Uhr).