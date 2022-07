Christian Firmbach wird ab 2024 Intendant des Badischen Staatstheaters

Donnerstag, 28. Juli 2022 14:43 Von Christine Gehringer

(red.) Der künftige Intendant am Badischen Staatstheater steht fest: Der 55jährige Christian Firmbach, derzeit Intendant des Oldenburgischen Staatstheaters, übernimmt als Nachfolger von Ulrich Peters zur Spielzeit 2024/25 die Leitung des Dreispartenhauses. Dies teilte das Kunstministerium Baden-Württemberg heute in einer Presseerklärung mit.

Der Verwaltungsrat des Staatstheaters habe sich in seiner heutigen Sitzung einstimmig für Firmbach ausgesprochen, heißt es. Man habe mit Christian Firmbach „eine einnehmende und kommunikative Persönlichkeit“ gewählt, die den Verwaltungsrat „mit umfassender Leitungskompetenz und ausgewiesener Musiktheaterexpertise“ überzeugt habe, wird Kunstministerin und Verwaltungsratsvorsitzende Theresia Bauer zitiert.

Wesentlichen Ausschlag gegeben für die Entscheidung des Gremiums hätten seine künstlerischen Ideen für die Bau- und Sanierungsphase sowie seine Erfahrungen in diesem Bereich.

Das Staatstheater Karlsruhe ist dem künftigen Intendanten bereits vertraut. Firmbach erklärte in der Mitteilung, im Rahmen regelmäßiger Gastiertätigkeit im Bereich Musikvermittlung (als Professor Florestan) sei ihm das Haus „ans Herz gewachsen“. Er schätze die „lange Tradition und das hohe künstlerische Potenzial“. Dabei reize es ihn vor allem, das „zeitgemäße und demokratische Theaterleitungsmodell der Dreierspitze zu erproben und weiterzudenken.“

Oberbürgermeister Frank Mentrup erklärte, er freue sich außerordentlich, „dass wir mit Christian Firmbach einen sehr erfahrenen Leiter eines Mehrspartentheaters als Intendanten für das Badische Staatstheater gewinnen konnten, der den begonnenen Reformprozess am Haus fortführen wird“. Seine sehr guten Kenntnisse der Stadt Karlsruhe werde er nutzen, „Theater für das Publikum der Stadt und der Region“ zu machen. Der neue Intendant sei im Besonderen gefordert, die begonnene Organisationsentwicklung fortzuführen und das Theater im Dialog mit den Mitarbeitern sowie mit Land und Stadt zukunftsfähig aufzustellen.

Erfreulich vor allem für die Opernsparte: Christian Firmbach ist selbst im Musiktheater beheimatet. Er studierte Gesang an der Musikhochschule Köln, stand in mehreren Produktionen auf der Bühne. Danach wandte er sich dem Regiefach zu, war persönlicher Assistent von Regisseuren wie Andreas Homoki, Peter Mussbach und Nicolas Brieger. Am Theater in Bonn durchlief er mehrere leitende Positionen, gründete die Sparte Kinderoper. Seit 2014 ist er Generalintendant des Oldenburgischen Staatstheaters.

Unter seiner Leitung baute das Theater weitreichende Kooperationen auf, beispielsweise mit der Wexford Festival Opera, der Reisopera Enschede, den Göttinger Händel-Festspielen und den Schwetzinger Festspielen.

Sowohl in Darmstadt, wo er am Hessischen Staatstheater von 2004 bis 2008 als Künstlerischer Betriebsdirektor wirkte, als auch in Oldenburg war Firmbach mit großräumigen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen betraut. Firmbach ist verheiratet und hat vier Kinder.

Sein Intendantenvertrag beginnt am 1. September 2024 mit einer Laufzeit von fünf Jahren, die Amtszeit von Ulrich Peters endet am 31. August 2024.