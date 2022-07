Kunsthaus Durlach lädt zu "Klappstuhl-Konzerten"

Donnerstag, 28. Juli 2022 15:32 Von Christine Gehringer

(red.) Im Jahr 2020 hatten der Flötist Johannes Hustedt und die Alphornistin Chai Min Werner mit den sommerlichen „Picknick“-Konzerten einen Nerv getroffen: Nach dem ersten Corona-Lockdown und der Verunsicherung in der Bevölkerung bedeuteten die zwanglosen Konzerte im Garten des Kunsthauses Durlach mit einer gelungenen Mischung aus Klassik, Pop, Jazz und Weltmusik wieder ein wenig Aufbruchstimmung; die Reihe wurde gut angenommen.

Ein Nachfolge-Projekt – wiederum gefördert durch das Land Baden-Württemberg („Kunst trotz Abstand“) – sind jetzt die Durlacher Klappstuhl-Konzerte: Diese sollen, so teilt das Kunsthaus Durlach mit, ein „Gesamtkunstwerk aus Musik, Natur, Architektur, Ambiente und menschlicher Begegnung“ sein.

Zum Auftakt am 3. August ist das duo querhorn, bestehend aus Johannes Hustedt (Flöte) und Chai Min Werner (Alphorn), im Quartett mit Christoph Obert (Akkordeon) und dem Arrangeur, Komponisten und Bassisten Roman Rothen zu hören. Dabei sollen die Grenzen zwischen der Klassik und den Musikstilen fremder Kulturen, den Zeiten und Kontinenten erkundet und erweitert werden. Eine Entdeckungsreise von Diego Ortiz, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, aber auch den Beatles, The Animals, Jethro Tull sowie Roman Rothen erwartet die Besucher.

Die acht Konzerte finden bis zum 21. September jeden Mittwoch statt und beginnen um 18 Uhr im Garten des Kunsthauses Durlach (Geigersbergstraße 12); Einlass ab 17.30 Uhr. Zum Konzert sind Klappstühle oder andere Sitzgelegenheiten mitzubringen – auch Regenschutz, denn die Konzerte finden bei jedem Wetter statt. Am 25. September endet die Reihe mit einem Finale um 11.30 Uhr, 13 Uhr und um 14.30 Uhr.

Weitere Informationen unter www.kunsthaus-durlach.de/klappstuhlkonzerte2022.htm