Termine in der Region

Montag, 01. August 2022 11:00 Von Christine Gehringer

(red.) Am heutigen Montag, den 1. August gastieren der Geiger Daniel Hope und das Orchester l‘arte del mondo im Bruchsaler Schlossgarten („300 Jahre Schloss Bruchsal“). Auf dem Programm steht Max Richters „Vivaldi – recomposed“, eine Komposition auf der Grundlage der „Vier Jahreszeiten“. Beginn ist 20 Uhr. Um 20.30 Uhr ist Bizets „Carmen“ bei den Ettlinger Schlossfestspielen zu hören.

Am Dienstag, den 2. August ist im Bruchsaler Schlossgarten das Blechbläser-Ensemble „German Brass“ zu erleben, Beginn ist 20 Uhr.

Am Mittwoch, den 3. August lädt das Kunsthaus Durlach zu einem „Klappstuhl-Konzert“ im Garten des Hauses – mit Werken aus Klassik, Pop und Weltmusik; mit Flöte, Alphorn und Akkordeon.

Am Sonntag, den 7. August ist Hans-Jürgen Kaiser (Fulda) beim Orgelsommer in der Evangelischen Stadtkirche zu Gast; er spielt Werke von Mendelssohn und César Franck, dazu Improvisationen. Beginn ist 20.30 Uhr.