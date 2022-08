Internationaler Klavierwettbewerb Ettlingen: Wertungsspiele beginnen am kommenden Sonntag

Freitag, 05. August 2022 14:45 Von Christine Gehringer

(red.) Im Jahr 2020 fand der Internationale Klavierwettbewerb Ettlingen nur online statt, der Fokus wurde eher auf Pädagogisches, auf bestimmte Lerneffekte gerichtet – und die Verantwortlichen bewiesen dabei ein enormes Improvisationstalent.

In diesem Jahr zeigt man in Ettlingen wieder Präsenz: Wie in den Jahren vor Corona gibt es im Asamsaal des Schlosses öffentliche Wertungsspiele (von Sonntag, den 7. August, ab 9.30 Uhr, bis Samstag, den 13. August): Hier können sich Interessierte bei freiem Eintritt selbst ein Bild von den Fähigkeiten der jungen Künstler machen. Abgeschlossen wird der Klavierwettbewerb mit dem traditionellen Preisträgerkonzert am 14. August in der Ettlinger Stadthalle (ab 11.30 Uhr).

Rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt werden erwartet – auch aus Russland und der Ukraine. Angemeldet hatten sich 276 junge Künstler aus 41 Nationen. In einem Online-Verfahren wurden davon knapp hundert ausgewählt, allerdings gab es Absagen wegen Corona. Davon betroffen ist auch eine Jurorin; bei einem weiteren Jury-Mitglied aus China gab es zudem Schwierigkeiten aufgrund des Visums. Das wurde auch bei den chinesischen Wettbewerbsteilnehmern zum Problem – selbst dann, wenn sie in anderen Staaten leben. Hier fand man jedoch teilweise Lösungen beispielsweise über die Konsulate in Österreich und der Schweiz.

„Wir sind froh über die Teilnehmerzahl“, so der organisatorische Leiter Frank Reich auf der Pressekonferenz im Ettlinger Rathaus. Andernorts habe man viel weniger Kandidaten zu verzeichnen, zudem fänden die meisten Wettbewerbe nach wie vor „entweder online oder gar nicht statt". Dass die Verantwortlichen trotz der schwierigen Weltlage den Mut zu einer Präsenzveranstaltung hatten – darauf ist man in Ettlingen stolz: „Der Wettbewerb ist ein wichtiger Baustein in der Ettlinger Kulturlandschaft - neben den Schlossfestspielen und der Amateurmusik,“ so Oberbürgermeister Johannes Arnold.

Die überaus wichtigen Begegnungen bei einem Präsenz-Wettbewerb sind zudem durch nichts zu ersetzen. „Die Wertungsspiele sind auch eine Art Marktbeobachtung für uns“, weiß der Jury-Vorsitzende und künstlerische Leiter Wolfgang Manz. Er kennt die Wettbewerbs-Situation von allen Seiten: als Teilnehmer, als Juror und Organisator. „Dabei habe ich gelernt, wie gewinnbringend das ist: Wettbewerbe verbinden viele Akteure gemeinsam mit dem Publikum.“

Und nicht nur das: In Ettlingen ist auch der Austausch mit der Bevölkerung von jeher wichtig; hier ist der Wettbewerb verankert. Zwar sei es wegen Corona und des Ukraine-Kriegs (und der damit verbundenen Flüchtlings-Situation) etwas schwieriger gewesen, Unterkünfte zu finden, so Frank Reich. Doch mit viel Engagement sei das gelungen: Zwanzig Privatquartiere bieten die Ettlinger Bürger an; außerdem gebe es 80 freiwillige Helfer, so Reich. Die Musikschule Ettlingen wiederum stellt knapp 30 Überäume und Klaviere zur Verfügung.

Erneut unterstützt die Sparkasse Karlsruhe Ettlingen den Wettbewerb mit 100 000 Euro, das Kreditinstitut wird sich als Hauptsponsor jedoch mittelfristig zurückziehen.

Karten für das Preisträgerkonzert gibt es bei der Stadtinformation Ettlingen, Tel. 07243 101-333, und unter www.reservix.de. Weitere Informationen unter www.pianocompetition.org