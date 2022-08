Termine in der Region

Mittwoch, 10. August 2022 10:05 Von Christine Gehringer

Am heutigen Mittwoch, den 10. August lädt um 18 Uhr das Kunsthaus Durlach (Geigersbergstraße 12) zum zweiten Klappstuhlkonzert im Garten unter dem Motto: „Vom Gebrauch der Vernunft – Musik des 18. Jahrhunderts“.

Am Freitag, den 12. August gibt es um 12.15 Uhr in der Kleinen Kirche ein Mittagskonzert mit Klaviermusik zu vier Händen (von Bach, Dvorak, Khatchaturjan).

Am Sonntag, den 14. August schließt der Internationale Klavierwettbewerb Ettlingen mit dem Preisträgerkonzert um 11.30 Uhr in der Stadthalle Ettlingen (Hinweis: Bis Samstag gibt es täglich Wertungsspiele im Asamsaal des Ettlinger Schlosses bei freiem Eintritt ab 9.30 Uhr). Um 20.30 Uhr gastiert Przemyslaw Kapitula aus Warschau beim Internationalen Orgelsommer in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe.