Internationaler Klavierwettbewerb Ettlingen ging heute mit dem Preisträgerkonzert zu Ende

Sonntag, 14. August 2022 18:06 Von Christine Gehringer

Endlich gab es wieder ein Preisträgerkonzert in der Stadthalle Ettlingen (ausführlicher Bericht folgt); letztmals war der Internationale Klavierwettbewerb 2018 auf diese Weise zu Ende gegangen. „Das tut gut – den Künstlern, dem Publikum, aber vor allem auch der Kunst“, konstatierte Oberbürgermeister Johannes Arnold in seiner Ansprache: „Denn Kunst will erlebt und nicht nur dargeboten werden“.

Fabelhafte Darbietungen indessen, die mit großer Begeisterung und zum Teil auch mit ungläubigem Kopfschütteln erlebt wurden, gab es am heutigen Vormittag reichlich. Selbstbewusst und mit ausgereiften technischen sowie künstlerischen Fähigkeiten widmeten sich die Preisträger den Werken von Chopin, Beethoven, Ravel, Skrjabin, Camille Saint-Saens oder Sergej Prokofiew.

Rund 280 Bewerbungen aus 41 Ländern gab es insgesamt; nach einer Vorauswahl durch die Jury (unter dem Vorsitz von Wolfgang Manz) hatten sich schließlich knapp hundert Kandidatinnen und Kandidaten den Wertungsspielen im Asamsaal gestellt.

Gewinner des Internationalen Klavierwettbewerbs Ettlingen ist in diesem Jahr der Japaner Rei Harada (Jahrgang 2005), von seinen herausragenden Fähigkeiten konnte sich das Publikum während des Preisträgerkonzerts bei Alexander Skrjabins Sonate-Fantaisie Nr. 2 gis-moll überzeugen. Weitere Preisträger in der Kategorie B (bis 22 Jahre) sind Roman Fediurko (2. Preis und EMCY-Preis) und Dmytro Semykras (3. Preis und Haydn-Preis, beide Ukraine), Haruna Sumiya (Japan, 4. Preis) und Ryan Martin Bradshaw (Slowakei, 5. Preis).

Erste Preisträgerin in der Kategorie A (bis 15 Jahre) ist Shuya Liu (China), die Mili Balakirews Fantasie „Islamey“ mit großer Anmut und Präzision darbot. Auch Pierpaolo Buggiani (Italien, 2. Preis), Andrew Gu (USA, 3. Preis), Xinran Shi (USA; 4. Preis) und Seoeun Lee (Südkorea, 5. Preis) boten für ihr junges Alter staunenswerte Leistungen.