"Junges Kollektiv MusikTheater" lädt ab dem kommenden Dienstag zum Festival

Sonntag, 28. August 2022 15:58 Von Christine Gehringer

(red.) Vor vier Jahren gründete sich das Junge Kollektiv MusikTheater als ein Zusammenschluss von Studierenden der Hochschule für Musik. Seitdem realisiert das Ensemble unabhängige Musiktheaterproduktionen: 2019 trat das JKTM erstmals mit der Oper „Gianni Schicchi“ im Alten Schlachthof an die Öffentlichkeit.

Dabei möchte sich das Ensemble nach eigenem Selbstverständnis „offen und kritisch mit Werken der Opernliteratur auseinander setzen“ und diese „mit ungewöhnlichen Raumkonzepten, neuen Fassungen, Texten und modernen Konzepten für ein breitgefächertes Publikum“ neu entdecken.

Das Ensemble setzt sich aus Studierenden unterschiedlicher Bereiche zusammen – darunter Orchester, Gesang, Dirigieren, Regie, Dramaturgie, Veranstaltungstechnik oder Marketing. Dabei soll sich sich für alle Mitwirkenden die Chance bieten, sich auszuprobieren und wichtige Erfahrungen für das spätere Berufsleben zu sammeln.

Von Dienstag, den 30. August bis Samstag, den 3. September lädt das Junge Kollektiv MusikTheater nun erstmals zu einem fünftägigen Musiktheaterfestival zum Thema „Macht – Theater - Wirklichkeit“ im Autohof Grünwinkel in Karlsruhe (Liststraße 30).

Dabei sollen unter anderem Machtstrukturen und die Rolle des Theaters befragt werden. Im Zentrum stehen zwei Musiktheaterproduktionen – zum einen Benjamin Brittens Oper „The Rape of Lucretia“ als, so heißt es in einer Mitteilung, „psychogeographische Reise in Lucretias Seelenlandschaft“ (Premiere: 30. August, 20.15 Uhr). Das Team will dabei dabei die Vergewaltigung als sozialen und seelischen Tod in den Blick nehmen und zugleich der Frage nachgehen, welche Rolle Kunst im Prozess der Traumabewältigung spielen kann. Teil des Hauptprogramms ist außerdem die Wiederaufnahme von Wolf-Ferraris Einakter „Il segreto di Susanna“ aus dem Jahr 2021. Hierbei werden Erwartungen, Idealvorstellungen und das (Selbst-)Vertrauen einer neuen Liebe auf die Probe gestellt.

Der Liederabend „Toxic Love“ (mit Werken von Alma Mahler-Werfel und Wolfgang Rihm) leuchtet die zerstörerische Kraft unglücklicher Liebe aus. Im interdisziplinären Projekt „Fast Wirklichkeit - ein Albtraum“ wollen die Ensemblemitglieder des Kollektivs „Spannungsfelder zwischen Bildender und Darstellender Kunst“ erkunden. Den Abschluss des Festivals bildet eine Gala mit Ausschnitten aus unterschiedlichen Stücken.

Flankiert wird das Hauptprogramm von Diskursformaten; diese sollen die künstlerischen Beiträge um wissenschaftliche und gesellschaftliche Perspektiven erweitern. Mitglieder des Jungen Kollektivs Musiktheater kommen hierfür mit externen Expertinnen und Experten zu unterschiedlichen Themen ins Gespräch - wie zum Beispiel Machtstrukturen am Theater. Konkret geht es um Themen wie etwa „Perspektivvielfalt und Strukturwandel vor, auf und hinter der Bühne“, „Enthierarchisierung, Mut und das Musiktheater als Erfahrungsraum“ oder „Herausforderungen und Chancen kollektiver Arbeitsprozesse im Musiktheater“. Hinzu kommen Einführungen, Nachgespräche und Konzerte, die das Festivalprogramm ergänzen.

In diesem Jahr wird das JKMT von der Egerland Stiftung unterstützt.

Weitere Informationen inklusive genauem Zeitplan unter www.jungeskollektivmusiktheater.de