Konzerte im Rahmen der Ökumenischen Vollversammlung

Sonntag, 28. August 2022 16:33 Von Christine Gehringer

Ab dem 31. August werden zur Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen etwa 4000 Gäste aus aller Welt in Karlsruhe erwartet. Zum umfangreichen Programm gehören auch zahlreiche Konzerte: Den Anfang macht ein Mittagskonzert am 31. August ab 12.15 Uhr in der Kleinen Kirche. Jeden Mittag sind bis 7. September (außer am Samstag und am Sonntag) sind solche Mittags-Musiken in der Kleinen Kirche vorgesehen - entweder auf der neuen Lenter-Orgel oder in unterschiedlichen Besetzungen mit Studierenden der Musikhochschule Karlsruhe.

Am Donnerstag, den 1. September spielen Mitglieder der Bläserklasse der Karlsruher Musikhochschule (Leitung: Reinhold Friedrich) ab 20 Uhr auf dem Marktplatz, und ab 21 heißt es "Von Bach bis Blues" in der Evangelischen Stadtkirche. Am 2. September (19 Uhr und 21 Uhr) spielen - ebenfalls in der Stadtkirche - Christian-Markus Raiser (Orgel), Rudi Scheck und Eckhard Schmidt (Trompeten). Am Samstag, den 3. September lädt Peter Overbeck (Händel-Gesellschaft/ Musikhochschule Karlsruhe) zum musikalischen Spaziergang duch Karlsruhe (Treffpunkt: 11.30 Uhr, Hauptportal Christuskirche). Um 19 Uhr gibt es ein ökumenisches Orgelkonzert in St. Ulrich in Rheinstetten-Mörsch.

"Hear my prayer" heißt es am Montag, den 5. September (20 Uhr) beim Konzert mit Cantus Juvenum in der Christuskirche Karlsruhe (unter anderem mit Werken von Mendelssohn und Brahms), und unter dem Motto "Vergänglichkeit" laden Hanno Müller-Brachmann (Bassbariton) und Jan Schultsz (Klavier) am 7. September zum Liederabend mit Werken von Dvorak und Brahms, dazu einer deutschen Erstaufführung von Thüring Bräm nach Texten von Johann Peter Hebel. Beginn ist 20 Uhr.

Dazu gibt es zahlreiche Konzerte zum Thema "Interreligiöse Begegnung" sowie Chorkonzerte und Jazzmusik mit internationalen Gästen. (Genaues Programm unter www.karlsruhe2022.de/musik)