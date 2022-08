Termine in Karlsruhe

Sonntag, 28. August 2022 16:52 Von Christine Gehringer

In der Reihe "Kunst der Chormusik" ist am Dienstag, den 30. August der Kammerchor "Sophia" aus Kiew (Leitung: Oleksii Schamritskij) in der Stadtkirche Durlach zu Gast. Zu hören sind Werke von unter anderem von Orlando di Lasso, Claudio Monteverdi, Josef Rheinberger und Krzysztof Penderecki. Beginn ist 19.30 Uhr.

Im Rahmen der Reihe "Durlacher Klappstuhlkonzerte" laden Johannes Hustedt und Chai Min Werner am Mittwoch den 31. August zu einem Konzert unter dem Motto "Sehnsucht der Ferne": Auf dem Programm steht eine musikalische Sommerreise an Sehnsuchtsorte in Italien, Frankreich, Spanien, Irland, England, Österreich und der Schweiz. Die Harfenistin Karin Schnur, Chai Min Werner, Alphorn, und Flötist Johannes Hustedt spielen Musik von Leonardo Vinci, Maria Theresia von Paradis, Camille Saint-Saëns, Jaques Ibert, John Rutter, Ludovico Einaudi und Karin Schnur. Beginn ist 18 Uhr im Garten des Kunsthauses Durlach.