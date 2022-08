Junges Kollektiv MusikTheater: Gelungene Premiere von Brittens "The Rape of Lucretia"

Mittwoch, 31. August 2022 11:22 Von Christine Gehringer

Wer in der derzeitigen Sommerpause unkonventionelles Musiktheater an einem alternativen Spielort erleben möchte, der kann dies noch bis Samstag, den 3. September in der Halle des Autohofs Grünwinkel (Karlsruhe, Liststraße 30). Dorthin nämlich lädt das Junge Kollektiv MusikTheater – ein Zusammenschluss aus jungen Künstlerinnen und Künstlern verschiedener Bereiche – zum fünftägigen Festival unter dem Motto „Theater – Macht – Wirklichkeit“.

Gestern Abend feierte die Kammeroper „The Rape of Lucretia“ von Benjamin Britten eine gelungene Premiere (ausführlicher Festival-Bericht folgt). Mit dem Thema „sexualisierte Gewalt“ und der entsprechenden Umsetzung auf der Bühne hat sich das Kollektiv gründlich beschäftigt: Herausgekommen ist ein Stück mit großer Suggestivkraft, umgesetzt von bemerkenswerten Darstellern und einem fabelhaften Kammerorchester. Die Erzähler, die in der Britten-Oper das Geschehen kommentieren, sind in dieser Produktion in spezieller Weise ins Geschehen eingebunden – auf diese Art wird die Gewalt zu einem gesamtgesellschaftlichen Thema.

Die düstere Spannung, die Brutalität, die Qualen Lucretias, deren Treue auf die Probe gestellt werden soll und die am Ende vergewaltigt wird – all das zeigen die jungen Künstlerinnen und Künstlern in einer Weise, die unter die Haut geht. Das Stück ist am morgigen Freitag, den 1. September (20.15 Uhr) nochmals zu sehen. Am heutigen Mittwoch, den 31. August, hat die Kurzoper „Il segreto di Susanna“ von Ermanno Wolf-Ferrari (ebenfalls 20.15 Uhr) Premiere. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Konzerten und Diskursformaten (jeweils ab 16 Uhr). Genaues Programm unter www.jungeskollektivmusiktheater.de