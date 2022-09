Philharmonie Baden-Baden startet in die neue Saison/ Antrittskonzert des neuen Chefdirigenten Heiko Mathias Förster

Sonntag, 04. September 2022 11:10 Von Christine Gehringer

(red.) Am Freitag, den 9. September beginnt die Philharmonie Baden-Baden ihre Konzertsaison, es ist zugleich das Antrittskonzert des neuen Chefdirigenten Heiko Mathias Förster.

Eröffnet wird das Konzert im Kurhaus Baden-Baden (20 Uhr, Weinbrennersaal) mit dem Adagietto aus der Sinfonie Nr. 5 von Gustav Mahler – dem Stück, das durch Viscontis Verfilmung des Romans „Der Tod in Venedig“ von Thomas Mann weltberühmt wurde. Anschließend musiziert der Geiger Alexander Troussov das Violinkonzert von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, und schließlich ist die Sinfonie Nr. 2 D-Dur von Johannes Brahms zu hören: Diese „Lichtentaler Sinfonie“ wurde im Brahmshaus vollendet; der neue Chefdirigent stellt die Komposition in das sinfonische Zentrum seines Antrittskonzertes.

Karten sind erhältlich in der Tourist-Info am Zubringer und dem Ticketservice in den Kolonnaden am Kurhaus, Telefon 07221/275233, oder über die Website der Philharmonie unter www.philharmonie.baden-baden.de. Die Tageskasse im Kurhaus öffnet eine Stunde vor Beginn.

In seinem zweiten Konzert möchte Förster den idyllisch gelegenen Solmssee oberhalb des Kurhauses aus dem Dornröschenschlaf erwecken. Auf der dortigen Liegewiese gibt es am Sonntag, den 11. September ab 17 Uhr eine Premiere: Ein zweistündiges Konzertprogramm mit Höhepunkten der kommenden Abonnementskonzerte (beispielsweise Ravels „Bolero“) gemeinsam mit erfolgreichen Filmmusikhits unserer Zeit (Harry Potter, Star Wars oder Cinema Paradiso). Für diese Veranstaltung wird oberhalb des Sees eine große Konzertbühne aufgebaut. Die große Liegewiese bietet Platz für etwa 500 Musikfreunde mit Decken und Picknick-Ausrüstung.

Die Veranstaltungskasse öffnet ab 15 Uhr, bei ungünstiger Witterung findet das Konzert im Weinbrennersaal des Kurhauses stattt. Stühle gibt es allerdings nur im Weinbrennersaal – für das Freiluftkonzert ist eine eigene Ausrüstung mitzubringen. Den Wetterentscheid erfährt man ab 12 Uhr Uhr über die Telefonbox: 07221/932799.

Unter der Devise „Bringen Sie Ihre Nachbarn mit“ erhalten Musikfreunde zudem ermäßigte Pärchentickets und so genannte Cliquets, die vierköpfigen Kleingruppen eine weitere Ticketpreisermäßigung ermöglichen.