Termine in Karlsruhe

Montag, 05. September 2022 23:41 Von Christine Gehringer

Restkarten für Zuhörer (freie Vergabe nach Ankunft an der Abendkasse) gibt es noch für das Mitsing-Oratorium "Von Ewigkeit zu Ewigkeit" mit Simon Halsey am morgigen Dienstag, den 6. September um 19.30 Uhr in der Christuskirche Karlsruhe. Zu hören sind Ausschnitte aus Werken von u.a. Haydn, Bach, Mendelssohn.

Im Rahmen der Durlacher Klappstuhl-Konzerte laden am Mittwoch, den 7. September Chai Min Werner (Alphorn, Gong) und Johannes Hustedt (Flöte) zu "Klängen aus dem Jetzt". Ihr Repertoire reicht von Johann Sebastian Bach oder Wolfgang Amadeus Mozart bis hin zu alpenländischer Musik und Werken zeitgenössischer Komponisten. Darüber hinaus lässt das Duo Musik aus dem Augenblick entstehen. Beginn des Konzerts ist 18 Uhr im Garten des Kunsthauses Durlach.

Einen Liederabend zum Thema "Vergänglichkeit" mit dem Bassbariton Hanno Müller-Brachmann gibt es ebenfalls am 7. September um 20 Uhr in der Christuskirche Karlsruhe im Rahmen der Ökumenischen Vollversammlung.