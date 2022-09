Frank Dupree Trio spielt zu Gunsten des neuen Steinway-Flügels am KONS

Donnerstag, 08. September 2022 18:00 Von Christine Gehringer

(red.) Der Pianist Frank Dupree eröffnet gemeinsam mit seinem Jazz-Trio die Saison am Staatstheater Karlsruhe: Das Konzert am Samstag, den 10. September (19.30 Uhr) ist zugleich auch Teil der Spenden-Symphonie des KONS zu Gunsten des neuen Steinway-D-Flügels, der im neuen „Zuhause“ des Konservatoriums – in der ehemaligen Dragonerkaserne – zum Einsatz kommen soll.

Frank Dupree gilt als ein „Brückenbauer“ zwischen klassischer Musik und Jazz, seit 2009 arbeitet er mit dem Jazz-Musiker Meinhard „Obi“ Jenne zusammen. Seit 2020 komplettiert der Kontrabassist Jakob Krupp das Ensemble.

Auf dem Programm am kommenden Samstag stehen Werke des ukrainischen Komponisten Nikolai Kapustin, dessen Musik das Ensemble auf dem Album „Blueprint“ erst vor kurzem eingespielt hat, sowie Werke von Leonard Bernstein. Mit Chick Corea widmet sich das Trio einem der größten Jazz-Pianisten.