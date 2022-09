Orgelspaziergänge am Tag des Offenen Denkmals

Donnerstag, 08. September 2022 18:16 Von Christine Gehringer

(red.) Zur festen Tradition am „Tag des Offenens Denkmals“ gehören in Karlsruhe auch die Orgelspaziergänge: Am Sonntag, den 11. September können sich die Freunde der Orgelmusik jeweils zur vollen Stunde ihr ganz persönliches Orgelkonzert selbst zusammenstellen.

Ab 12 Uhr mittags ist in mindestens einer der Karlsruher Kirchen ein Kurzkonzert zu hören. Es spielen die Karlsruher Kantorin und die Kantoren, dazu nebenamtliche Organisten, sowie einer der diesjährigen ersten Preisträger auf Bundesebene bei „Jugend musiziert“ und Arvid Gast aus Lübeck. Dabei erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiger Einblick in das Genre „Orgelmusik“. Um 16 Uhr gibt es in der Evangelischen Stadtkirche ein Kurzkonzert, das insbesondere für junge Gäste gedacht ist.

An vielen Stationen bieten die Organistinnen und Organisten im Anschluss an das jeweilige rund 30-minütige Konzert die Möglichkeit, mehr über den Orgelklang und seine Entstehung zu erfahren. Besonders dafür geeignet ist die Orgel in der Paul-Gerhardt-Kirche, die komplett gläsern ist und an die man sehr nahe heran treten kann. Informationen zu den Stationen im Einzelnen gibt es unter www.durlacher-kantorei.de