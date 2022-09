Termine in Karlsruhe

Montag, 12. September 2022 18:43 Von Christine Gehringer

Am Mittwoch, den 14. September lädt das Kunsthaus Durlach am Geigersberg ab 18 Uhr zu einer neuen Ausgabe der Durlacher Klappstuhlkonzerte unter dem Motto "Über alle Grenzen - Kulturen, Zeiten und Kontinente": Mit dem Arrangeur, Komponisten und Bassisten Roman Rothen möchten Alphornistin Chai Min Werner und Flötist Johannes Hustedt die Grenzen zwischen Klassik und Musikstilen fremder Kulturen erkunden - mit Werken von von Diego Ortiz, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, aber auch den Beatles, The Animals, Jethro Tull. Eigene Sitzgelegenheiten (und ggf. Regenschutz) sind mitzubringen.

Ab 19.30 Uhr heißt es in der Karlsuher Hemingway Lounge "Opera on tap - Opernarien frisch gezapft": Den Abend mit Opern-Ausschnitten gestalten junge Künstler.