Termine am Wochenende

Mittwoch, 14. September 2022 22:14 Von Christine Gehringer

Am Sonntag, den 18. September lädt die Badische Staatskapelle um 11 Uhr zum Sinfoniekonzert mit Werken von Sibelius und Gustav Mahler. Ab 18 Uhr ist in der Reihe „Faszination Orgel & Friends“ in der Karlsruher Christuskirche die Organistin Mari Fukumoto aus Weimar zu Gast.

Ebenfalls ab 18 Uhr präsentiert die Schubertiade Ettlingen eine „Junge Elite der Liedkunst“ im Asamsaal des Ettlinger Schlosses: Junge Sänger musizieren gemeinsam mit Thomas Seyboldt (Klavier) Lieder von Franz Schubert.

Im Kurhaus Baden-Baden gibt es ab 18 Uhr einen Abend unter dem Motto "Goethes Faust und Shakespeares Sommernachtstraum im Spiegel der Musik" – mit Werken von Beethoven, Schubert, Schumann, Liszt, Hensel, Mendelssohn Bartholdy. Es musiziert das Klavierduo Borota-Knebel, das Vokalensemble Canto dell´Anima, dazu Vokalsolisten und Mitglieder des Philharmonischen Chores Baden-Baden unter Anja Schlenker-Rapke.

Um 19 Uhr gehen die Grötzinger Musiktage in ihre Fortsetzung: In der evangelischen Kirche Grötzingen musizieren das Quatuor Avium mit Frank Riedel (Saxofon) und Norbert Krupp (Cembalo) unter anderem Werke von Dowland, Albinoni, Treiber, Alberth, Skrjabin, und Joplin.