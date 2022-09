Termine in Karlsruhe

Dienstag, 20. September 2022 20:43 Von Christine Gehringer

Am Mittwoch, den 21. September gibt es in der Kleinen Kirche Karlsruhe wieder ein Kurzkonzert unter dem Motto „Orgelpunkt“. Beginn ist 12.15 Uhr. Um 18 Uhr lädt das Kunsthaus Durlach zum Klappstuhlkonzert unter dem Motto „Wiener Träume“.

Ab 19.30 Uhr sind in der Karlsruher Hemingway Lounge junge Künstler unter dem Motto „Opera on tap – Opernarien frisch gezapft“ zu hören.

Am Freitag, den 23. September lädt die Musikhochschule Karlsruhe ab 19.30 Uhr zum Preisträgerkonzert des „Wolfgang Meyer Award“ - einem Wettbewerb im Gedenken an den verstorbenen Klarinettisten.