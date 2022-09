Termine in der Region am Wochenende

Mittwoch, 21. September 2022 15:44 Von Christine Gehringer

Das Quantz Collegium ist am Freitag, den 23. September ab 20 Uhr bei einer weiteren festlichen Serenade in barocken Kostümen im Schloss Favorite/ Rastatt zu hören. Beginn ist 20 Uhr (auch: Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 19 Uhr).

Am Samstag, den 24. September lädt das Kaffeehaus Schmidt in Karlsruhe zu einer weiteren Ausgabe der Reihe „Karlsruhe Musikgeschichte(n)“: Joachim Draheim und Hartmut Becker sprechen über Mendelssohns reife Werke. Beginn ist 10.30 Uhr.

Um 11.30 Uhr gibt es in der Karlsruher Hemingway-Lounge einen „Classic Market“ mit Liedern und Klaviermusik unter anderem von Schumann, Britten, Schubert, Rachmaninov, Schostakowitsch und Debussy.

Das Konservatorium lädt ebenfalls am kommenden Samstag zu einem weiteren Konzert im Rahmen der Spendensymphonie. Auf dem Programm stehen Werke von Schubert und Bloch; Beginn ist 17 Uhr im Ordensteinsaal in Karlsruhe.

Ab 19 Uhr musizieren Patrick Fritz-Benzing (Orgel) und Lydia Schimmer (Sopran) zum 10. Geburtstag der Klais-Orgel in St. Stephan in Karlsruhe.

Am Sonntag, den 25. September lädt das Kunsthaus Durlach/ Geigersberg zum großen Finale der Sommerreihe „Klappstuhl-Konzerte“. Beginn der Konzerte (mit jeweils unterschiedlichen Themen) ist 11.30 Uhr, 13 Uhr und 14.30 Uhr.

„Classic meets Jazz“ heißt es um 17 Uhr in der Bruchsaler Hofkirche Damian und Hugo, u.a. mit Dominik Axtmann (Orgel).

Um 18 Uhr spielt Carsten Wiebusch (Orgel) unter dem Motto „Franck & Friends“ zum 200. Geburtstag von César Franck in der Christuskirche. Auf dem Programm steht Musik von Franck, Saint-Saens, Widor und Débussy.

Ebenfalls um 18 Uhr schließen die Grötzinger Musiktage mit einem Konzert des Vocalconsorts Leipzig (mit Musik von Mendelssohn, Purcell, Reger u.a.).

Um 18.30 Uhr gibt es in der Karlsruher Tabou-Lounge einen Liederabend mit Ida Wallen zum Thema „Fremd in der Fremde“ mit Musik von Schubert, Sibelius, Mahler (Eintritt nur nach vorheriger persönlicher Anmeldung).

Im Jägerhaus Forst ist ab 19 Uhr das Cello-Duo Ute Petersilge und Dmitri Dichtiar mit Musik vom Frühbarock bis zur Klassik zu hören.