Schwarzwald Musikfestival vergibt Sonderpreis beim ARD-Wettbewerb

Donnerstag, 29. September 2022 12:18 Von Christine Gehringer

(red.) Das Schwarzwald Musikfestival vergibt seit 2008 jährlich einen Sonderpreis beim Internationalen ARD-Musikwettbewerb. In diesem Jahr erhält der Gewinner des ersten Preises im Fach Klavier des 71. ARD-Wettbewerbs, der Österreicher Lukas Sternath, den „Sonderpreis des Schwarzwald Musikfestivals 2022“. Dieser Sonderpreis wurde am 16. September 2022 im Herkulessaal in der Residenz München vom Intendanten des Schwarzwald Musikfestivals - Mark Mast - überreicht.

Das Preisträgerkonzert ist für Pfingstmontag, den 20. Mai 2024 im Rahmen des Schwarzwald Musikfestivals 2024 vorgesehen.

Einen Mitschnitt des ARD-Preisträgerkonzerts der Festival-Saison 2022 mit Haruma Sato (Violoncello) und Naoko Sonoda (Klavier) wird am Dienstag, den 4. Oktober 2022 beim SWR2 Mittagskonzert gesendet. Zu hören sind Werke von Bach, Smolka, Schubert, Schumann und Brahms.