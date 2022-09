Termine in der Region

Donnerstag, 29. September 2022 12:46 Von Christine Gehringer

Am Sonntag, den 2. Oktober sind der KIT Konzertchor (Leitung: Nikolaus Indlekofer) und die KIT Philharmonie mit Werken von Johannes Brahms zu dessen 125. Todestag (Sinfonie Nr. 2, Schicksalslied, Alt-Rhapsodie, Fest- und Gedenksprüche) im Audimax des KIT zu hören. Solistin ist Regina Grönegreß; Beginn ist 17 Uhr.

Am Tag der Deutschen Einheit, am Montag, den 3. Oktober, gestaltet die Philharmonie Baden-Baden (Dirigent: Frank Düpree) den traditionellen Festakt ab 11 Uhr in der BadnerHalle Rastatt mit Werken von Beethoven und Mendelssohn. Um 19 Uhr ist das Orchester der Dualen Hochschule mit der "Orgelsinfonie" von Camille Saint-Saens in der Karlsruher Christuskirche zu hören. Um 20 Uhr spielt die Klassische Philharmonie Bonn in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe ein Programm unter dem Motto "Beethoven pur".