Termine in der Region

Dienstag, 04. Oktober 2022 15:35 Von Christine Gehringer

Am morgigen Mittwoch, den 5. Oktober lädt die Hemingway Lounge Karlsruhe zur Musik-Plauderei mit Hans Hachmann zum Thema „Vivat Bacchus, Bacchus lebe! … Wein und Musik, ein perfekter Zweiklang“. Beginn ist 19.30 Uhr.

Am Freitag, den 7. Oktober lädt die Musikhochschule Karlsruhe zu einem Klavierabend mit Kalle Randalu. Beginn ist 19.30 Uhr. Ebenfalls am kommenden Freitag starten die Bruchsaler Schlosskonzerte in die neue Saison: Musik für Violine und Klavier von u.a. Débussy, Satie und Saint-Saens stehen auf dem Programm, dazu gibt es Rezitationen; Ausführende sind Heikko Deutschmann, Ulf Schneider und Jan Philipp Schulze. Beginn ist 20 Uhr.

In Weingarten (Autohaus Morrkopf) starten ebenfalls am 7. Oktober um 20 Uhr die „Weingartner Musiktage junger Künstler“ mit einem Konzert der Blockflötistin Laura Schmid und dem Ensemble d‘ Istinto (vollständiges Festival-Programm unter www.weingartner-musiktage.de).

Am Samstag, den 8. Oktober lädt das Kaffeehaus Schmidt ab 10.30 Uhr zu „Musikgeschichten im Café“; im Vortrag mit Hartmut Becker und Joachim Draheim steht der Komponist César Franck (zum 200. Geburtstag) im Mittelpunkt.

Um 18 Uhr ist das Karlsruher Barockensemble mit einem Programm unter dem Motto „Telemann trifft italienische Meister“ in der Michaelskirche Söllingen zu hören. (auch: Sonntag, 9. Oktober, 19 Uhr, Schloss Favorite/ Rastatt-Förch).

Am Sonntag, den 9. Oktober laden die Sopranistin Katrin Müller und Cornelia Gengenbach (Klavier) zu einem Liederabend zum Thema „Hoffen und Bangen“ („Traum durch die Dämmerung“) mit Musik von Strauss, Wagner und Korngold. Beginn ist 18 Uhr in der Emmauskirche in Karlsruhe (Waldstadt).

Um 20 Uhr gibt die Pianistin Lilya Zilberstein einen Klavierabend im Konzerthaus Karlsruhe im Rahmen der KONS-Spendensymphonie mit Werken von Schubert, Ravel und Chausson.

Im Palatin Wiesloch gastiert ebenfalls um 20 Uhr die Pianistin Yulianna Avdeeva mit Werken von Bach, Mendelssohn, Rachmaninow, Chopin.