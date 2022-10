Termine in der Region

Dienstag, 11. Oktober 2022 12:02 Von Christine Gehringer

Am morgigen Mittwoch, den 12. Oktober startet in der Karlsruher Orgelfabrik das Festival für Improvisierte Musik mit einer Vernissage um 19 Uhr. Bis zum 16. Oktober gibt es jeden Abend Konzerte, am 15. Oktober ab 14 Uhr einen Kinderworkshop. Am Sonntag bilden ab 16 Uhr die Ensembles des Forums Freie Musik den Abschluss. Weitere Informationen gibt es auf der Website des „Forum Freie Musik Karlsruhe“.

Ebenfalls am 12. Oktober musiziert die Badische Staatskapelle gemeinsam mit Christiane Libor und Studierenden der Musikhochschule Karlsruhe anlässlich des Hochschuljubiläums. Zu hören sind Arien und Ensembles von Mozart, Rossini, Verdi, Richard Strauss und Lehár. Beginn ist 19.30 Uhr im Wolfgang-Rihm-Forum der Hochschule.

Am Donnerstag, den 13. Oktober lädt die Karlsruher Musikhochschule ab 19.30 Uhr zu einer Soirée für Wolfgang Rihm mit Werken von Fauré, Schumann und Rihm. Es musizieren Momo Kodama, Tianwa Yang und Benedict Klöckner.

Am Freitag, den 14. Oktober gibt es an der Emmauskirche Karlsruhe (Waldstadt) ein Konzert mit Lesung - mit Werken von Frescobaldi, Vivaldi, Cesare und Arvo Pärt. Beginn ist 19 Uhr.

Im Rahmen der Weingartner Musiktage Junger Künstler gibt es um 19 Uhr im Turmzimmer des Rathauses ein Konzert unter dem Motto „Young Elites“ mit Preisträgern des Deutschen Musikwettbewerbs und Bundespreisträgern des Wettbewerbs „Jugend musiziert“.