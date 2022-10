Termine in der Region am Wochenende

Mittwoch, 12. Oktober 2022 12:12 Von Christine Gehringer

Am Freitag, den 14. Oktober lädt die Christuskirche Karlsruhe zu einem Vorkonzert zum Landeschorwettbewerb mit dem Kammerchor des Helmholtz-Gymnasiums und Cantus Juvenum. Beginn ist 19 Uhr.

Am Samstag, den 15. Oktober startet der Badische Chorwettbewerb um 09.30 Uhr im Bürgerzentrum Bruchsal (auch: Sonntag, den 16. Oktober).

Um 18 Uhr ist im Fürstensaal des Bruchsaler Schlosses der Kammerchor Bruchsal mit Motetten von Schütz und Schein zu hören (auch: Sonntag, 16. Oktober).

Ebenfalls um 18 Uhr musizieren in der Karlsruher Lutherkirche die Chöre der Lutherana zum 30jährigen Jubiläum des Kantorats. Um 18.30 Uhr lädt das Festival für Improvisierte Musik in die Karlsruher Orgelfabrik; Veranstaltungen gibt es noch bis Sonntag, den 16. Oktober (vollständiges Programm auf der Website des „Forum Freie Musik Karlsruhe“).

„Böse Lieder zum Gernhaben“ von Erich Kästner und Georg Kreisler gibt es ab 20 Uhr in der Karlsruher Hemingway Lounge. Mitwirkende sind Clara Sophie Bertram (Mezzosopran) und Freya Jung (Klavier).

Im Rahmen der Weingartner Musiktage sind im Goldenen Löwen die „SWR New Talents“ Esther Valentin-Fieguth (Mezzosopran), Anastasia Grishutina (Klavier) und Lionel Martin (Violoncello) zu Gast. Beginn ist 20 Uhr.

Ebenfalls um 20 Uhr musiziert die Philharmonie Baden-Baden gemeinsam mit dem Oratorienchor Freiburg und den Freiburger Domsingknaben im Kurhaus Baden-Baden. Auf dem Programm steht Hermann Suters Oratorium „Le Laudi di San Francesco d’Assisi“.

Am Sonntag, den 16. Oktober musiziert das Seniorenorchester Karlsruhe im Rahmen der KONS Spendensymphonie in der Karlsburg Durlach. Auf dem Programm stehen unter anderem Operetten und Musicals. Beginn ist 17 Uhr.

Ebenfalls um 17 Uhr gibt es im Kurhaus Baden-Baden ein Konzert mit ehemaligen Mitgliedern des Jugendorchesters Baden-Baden zum Gedenken an den Gründer und Dirigenten Karl Nagel.

Ab 18 Uhr ist zur „Stunde der Kirchenmusik“ in der Karlsruher Christuskirche zum Thema „Ars moriendi – die Kunst des Sterbens“ der Countertenor Franz Vitzthum gemeinsam mit dem Ensemble „Il Capriccio“ zu Gast.

Der Chor an der Kirche St. Peter und Paul in Durlach musiziert Werke von Bach, Händel und Carl Philipp Emanuel Bach. Beginn ist 18 Uhr.

Um 19 Uhr ist das Blechbläserenensemble „Brasssuround“ der Karlsruher Musikhochschule zum Abschluss der Weingartner Musiktage in der evangelischen Kirche in Weingarten zu hören.