Termine in der Region

Dienstag, 18. Oktober 2022 18:43 Von Christine Gehringer

Am morgigen Mittwoch, den 19. Oktober um 17 Uhr lädt die Badische Landesbibliothek in der Reihe "Mittwochs um 5" zum Klavierabend mit jungen Künstlern; zu hören sind Werke von Chopin, Mozart, Schubert, Haydn, Brahms, Clara Wieck/ Schumann u.a.

Um 19.30 Uhr sind Sanja Uhde (Violoncello) und Michael Uhde (Klavier) in der Kleinen Kirche Karlsruhe bei einem Benefizkonzert zu Gunsten der Kleinen Kirche zu hören. Das Programm mit Werken von Caix d‘Hervelois, Mozart, Beethoven und Fauré steht unter dem Motto "Deutsch-französische Variationen".

Ebenfalls um 19.30 Uhr lädt die Karlsruher Hemingway Lounge zum Arienabend mit jungen Künstlern und dem Motto "Opera on tap - Opernarien frisch gezapft".

Am Freitag, den 21. Oktober sind beim Sinfoniekonzert der Philharmonie Baden-Baden Werke von Mendelssohn, Débussy, Arthur Sullivan und Ralph Vaughan Williams zu hören. Solistin ist Jennifer Pike (Violine); Beginn ist 20 Uhr im Kurhaus Baden-Baden.