Termine am Wochenende

Donnerstag, 20. Oktober 2022 13:23 Von Christine Gehringer

Am Samstag, den 22. Oktober lädt das Piano Podium Karlsruhe um 18 Uhr zum Konzert mit dem jungen pianistischen Nachwuchs: Der Abend ist Felix und Fanny Mendelssohn zum 175. Todestag gewidmet.

Ebenfalls um 18 Uhr lädt die Lutherkirche zum Konzert „für den Frieden“ mit den Ensembles der Lutherana; auf dem Programm steht „The Armed Man“ von Karl Jenkins (auch: Sonntag, 23. Oktober, 18 Uhr).

Der Kammerchor Cantus Solis ist um 19 Uhr mit dem Programm „Tango des Lebens, Schwermut des Todes und der Duft der Morgenröte“ in der Martinskirche in Pfinztal-Berghausen zu hören (auch: Sonntag, den 23. Oktober, 19 Uhr, in der Kirche St. Josef in Karlsruhe-Grünwinkel).

Am Sonntag, den 23. Oktober ist der Pianist Rudolf Buchbinder im Rahmen des Sinfoniekonzertes am Badischen Staatstheater zu Gast. Auf dem Programm stehen Werke von Brahms und Hindemith; Beginn ist 11 Uhr.

Um 17 Uhr sind im Festspielhaus Baden-Baden die Opus-Klassik-Gewinner Raphaela Gromes, Violoncello, Julian Riem, Klavier und Gabriella Victoria (Harfe) zu hören.

Das Ensemble Villagio Monte (Wolfgang Brodbeck und Manfred Holder, Violine, Susanne Holder, Viola, Beate Holder, Violoncello und Johannes Hustedt, Flöten) gestaltet eine herbstliche Serenade in der Waldenserkirche in Palmbach. Beginn ist 18 Uhr.

Um 18.30 Uhr sind das Zupforchester Mandolinata und die Sopranistin Kim Godewoltz im Joseph-Keilberth Saal (Wohnstift Rüppurr) mit Musik von u.a. Lehár und Gershwin zu hören.