Termine in der Region

Montag, 24. Oktober 2022 10:48 Von Christine Gehringer

Am morgigen Dienstag, den 25. Oktober lädt das Karlsruher Max-Reger-Institut um 19 Uhr zum Festkonzert anlässlich seines 75jährigen Bestehens an die Musikhochschule Karlsruhe (Velte-Saal). Es spielen der Cellist Julius Berger und der Pianist Markus Becker.

Am Mittwoch, den 26. Oktober gibt es in der Karlsruher Hemingway Lounge einen Arienabend unter dem Motto „Opera on tap“ (Opernarien frisch gezapft) mit jungen Künstlern. Beginn ist 19.30 Uhr. Um 20 Uhr spielt in der Lutherkirche Karlsruhe das Waldstadt Kammerorchester (Leitung: Norbert Krupp) mit Lais Frey (Klavier) und dem dem Notos Bläserquintett, zu hören sind Werke von Carl Philipp Emanuel Bach, Christian Eberle, Ronaldo Miranda und Peter Joseph von Lindpaintner.

Am Donnerstag, den 27. Oktober gibt es an der Karlsruher Musikhochschule eine Rarität: Unter dem Titel „Nordic Moods“ sind Lieder finnischer und schwedischer Komponisten zu hören; Beginn ist 19.30 Uhr im Velte-Saal.

Am Freitag, den 28. Oktober ist bei den Bruchsaler Schlosskonzerten das Van Baerle Trio mit Werken von Mozart, Fauré, Bloch und Brahms zu Gast, Beginn ist 20 Uhr. Ebenfalls um 20 Uhr lädt die Philharmonie Baden-Baden zum diesjährigen Carl-Flesch-Preisträgerkonzert mit Werken von Johann Strauß (Sohn), Mendelssohn und Nino Rota.