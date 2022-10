Termine in der Region

Mittwoch, 26. Oktober 2022 11:50 Von Christine Gehringer

Am Samstag, den 29. Oktober ist das KIT Kammerochester mit Musik von Florent Schmitt, Arthur Honegger und Robert Schumann zu hören. Beginn ist 20 Uhr im Gerthsen-Hörsaal.

Am Sonntag, den 30. Oktober gibt es ab 11.45 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe eine Einführung in Wolfgang Rihms „Requiem-Strophen“ mit dem Komponisten (Aufführung am 20. November).

Um 18 Uhr sind an der Christuskirche Karlsruhe Mendelssohns „Lobgesang“ und „Zion“ von Niels Wilhelm Gade zu hören.

Ebenfalls um 18 Uhr spielt die Philharmonie Baden-Baden in der Kirche St. Laurentius in Bad Rotenfels zu Gunsten der Kirche.

Um 19 Uhr gibt es einen Duoabend mit Maria-Elisabeth Lott (Violine) und Sontraud Speidel (Klavier) in der Katholischen Kirche in Karlsruhe-Hohenwettersbach. Auf dem Programm stehen Werke von Gade und Strauss.

Um 20 Uhr ist im Theater Baden-Baden das Internationale Sinfonieorchester des Friedens zu hören, auf dem Programm steht die Sinfonie Nr. 10 („Nazhivo“) von Anton Lubchenko nach russisch-ukrainischen Texten.