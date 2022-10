Badische Staatskapelle erhält Zertifikat "Gesundes Orchester"

Samstag, 29. Oktober 2022 17:25 Von Christine Gehringer

(red.) Im Rahmen der internen Tagung „Gesund und fit im Orchester“ zur Musikergesundheit wurde der Badischen Staatskapelle laut Mitteilung des Staatstheaters die Zertifizierung „Gesundes Orchester“ durch die Stiftung Schloss Kapfenburg verliehen.

Orchester, die mit dem Zertifikat „Gesundes Orchester“ ausgezeichnet sind, würden sich deutlich von anderen Orchestern unterscheiden – hier werde aktiv jenen Faktoren entgegengewirkt, die sich negativ auf die Probenarbeit und den Orchesteralltag auswirken, heißt es in der Mitteilung weiter. Dadurch könne man jenen Erkrankungen vorbeugen, von denen insbesondere Musiker betroffen sind. Als einem der traditionsreichsten Orchester Deutschlands sei es der Badischen Staatskapelle ein Anliegen, das Potential seiner Musikerinnen und Musiker voll auszuschöpfen und deren Gesundheit langfristig aktiv zu fördern und zu erhalten.

Beim Erlernen und Spielen eines Instruments werden Körper und Geist in hohem Maß beansprucht; die zunehmende Professionalisierung im musikalischen Bereich lässt zudem die körperlichen und mentalen Anforderungen weiter steigen – etwa durch einseitige Belastung, kognitive Höchstleistungen oder konstante Bühnenpräsenz. Um für diese Anforderungen gewappnet zu sein, benötigen Orchestermusiker die richtigen Werkzeuge – körperlich wie psychologisch.

Innerhalb des Projekts „Gesundes Orchester“ wird deshalb ein Mentor oder eine Mentorin ausgebildet; diese Mentoren agieren nach einer Weiterbildung im eigenen Orchester als Ansprechpartner für Gesundheitsfragen. Die Aufgabe besteht darin, das Orchester für die Musikergesundheit zu sensibilisieren, Kollegen zu beraten oder sachkundig weiterzuvermitteln und bewährte präventive Elemente in den Probenalltag einzubauen. Dadurch soll Erkrankungen vorgebeugt und die musikalische Qualität positiv beeinflusst werden.

Das Projekt richtet sich insgesamt an Musiker, Dirigenten, Manager und Leiter von Laien-, Freizeit-, Leistungs- und Berufsorchestern und wird gefördert von der Krankenkasse „Die Techniker“ (TK). Seit 2003 setzt sich die Stiftung Schloss Kapfenburg deutschlandlandweit dafür ein, Musikerinnen und Musiker schon vom Kindesalter an dabei zu unterstützen, sich für und durch das Musizieren fit zu halten. Diese Bildungsarbeit ist ein Grundpfeiler der Stiftung.