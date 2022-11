Termine in der Region

Dienstag, 01. November 2022 19:27 Von Christine Gehringer

Am morgigen Mittwoch, den 2. November gibt es in der Reihe „mittwochs um 5“ um 17 Uhr ein Konzert mit Alexander Kozarov (Violine, Klavier) und Dennis Kozarov (Klavier). Zu hören ist eine romantische Zeitreise von Mendelssohn über Saint-Saëns bis hin zu Rachmaninow.

Am Donnerstag, den 3. November hat an der Musikhochschule die Oper „Hänsel und Gretel“ Premiere. Beginn ist 19.30 Uhr. (Hinweis: Dies ist eine Wiederaufnahme der Produktion von 2021, nun aber mit Orchester).

Am Freitag, den 4. November lädt die Musikhochschule Karlsruhe zum Gottesauer Schlosskonzert mit Kammermusik unter anderem von Beethoven, Bruch, Saint-Saens und Poulenc. Beginn ist 19.30 Uhr.

Um 20 Uhr lädt die Philharmonie Baden-Baden zum Konzert mit Werken von Skrjabin, Franck, Massenet und Brahms ins Kurhaus Baden-Baden.