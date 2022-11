Termine am Wochenende

Donnerstag, 03. November 2022 11:29 Von Christine Gehringer

Am Samstag, den 5. November ist die Junge Philharmonie Karlsruhe mit Werken von Mozart, Ravel, Alma Mahler und Fauré um 19.30 Uhr in der Pauluskirche Ettlingen zu hören (auch: Sonntag, den 6. November, 17.30 Uhr im Stephanssaal Karlsruhe).

Am Sonntag, den 6. November ist der Landesjugendchor Baden-Württemberg mit dem Requiem von Maurice Duruflé im Rahmen der "Stunde der Kirchenmusik" in der Christuskirche Karlsruhe zu hören. Beginn ist 17 Uhr.

Um 18 Uhr spielt das Karlsruher Barockorchester Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy (anlässlich seines 175. Todestages) auf historischen Instrumenten. Beginn ist 18 Uhr im Konzerthaus Karlsruhe.

Ebenfalls um 18 Uhr ist der Pianist Denis Linnik in der Reihe der Ettlinger Schlosskonzerte im Asamsaal zu hören; auf dem Programm stehen Werke u.a. von Beethoven, Débussy, Schumann.

Um 18.30 Uhr lädt die Karlsruher Tabou Lounge zu einem Chanson-Abend mit Felicitas Brunke (Mezzosopran) und Frieder Egri (Klavier).