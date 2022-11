Termine in der Region

Dienstag, 08. November 2022 14:54 Von Christine Gehringer

Am Donnerstag, den 10. November gibt Frank Dupree im Konzerthaus einen Klavierabend in der Reihe „Karlsruher Meisterkonzerte“. Auf dem Programm stehen Werke von Schubert, Schumann, Balakirew, Brahms und Louise Adoldphe Le Beau. Beginn ist 19.30 Uhr.

Ebenfalls um 19.30 Uhr ist an der Musikhochschule Karlsruhe die Oper „Hänsel und Gretel“ zu sehen.

Am Freitag, den 11. November (20 Uhr) starten im Festspielhaus Baden-Baden die Herbstfestspiele „La Grande Gare“ mit Thomas Hengelbrock und einer konzertanten Aufführung der Oper „Cavalleria Rusticana“ von Pietro Mascagni.