Termine in der Region am Wochenende

Mittwoch, 09. November 2022 17:07 Von Christine Gehringer

Die Hemingway Lounge Karlsruhe lädt am Samstag, den 12. November ab 11.30 Uhr zum „classic market“ mit dem Trio Atria.

Um 14 Uhr ist im Rahmen der Herbstfestspiele Baden-Baden das Abschlusskonzert des deutsch-französischen Singfestes mit Werken unter anderem von Brahms und Poulenc zu erleben. Um 18 Uhr dirigiert Antonello Manacorda im Festspielhaus Baden-Baden Werke von Hector Berlioz. Es musiziert das Balthasar-Neumann-Ensemble.

Um 19 Uhr lädt die Schubertiade Ettlingen zum Liederabend mit Thomas Seyboldt und Hans Christoph Begemann ins Ettlinger Schloss. Auf dem Programm stehen Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy.

Um 19.30 Uhr ist an der Musikhochschule Karlsruhe die Oper „Hänsel und Gretel“ zu erleben.

Am Sonntag, den 13. November sind Mitglieder der Philharmonie Baden-Baden bei einem Kammerkonzert mit Werken von Domenico Gabrielli (mit einem Kommentar von Boris Yoffe) und Franz Schubert im Kurhaus Baden-Baden zu hören. Beginn ist 11 Uhr.

Um 17 Uhr gibt es in der Orgelfabrik Karlsruhe einen „Salon pour Elisabeth de La Guerre“ mit Musik der barocken Komponistin für Blockflöten und Cembalo.

Ebenfalls um 17 Uhr ist im Festspielhaus Baden-Baden nochmals die Oper „Cavallerina rusticana“ in der Urfassung mit den Balthasar-Neumann-Ensembles zu hören.

Um 18 Uhr lädt die Durlacher Kantorei mit der Kammerphilharmonie Karlsruhe zu Mendelssohns Oratorium „Elias“.

Ebenfalls um 18 Uhr ist Carsten Wiebusch mit einem Orgelkonzert zum 200. Geburtstag von César Franck in der Christuskirche zu hören.