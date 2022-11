Termine in der Region

Montag, 14. November 2022 22:27 Von Christine Gehringer

Am morgigen Dienstag, den 15. November wird mit einem Festakt der Velte-Preis an der Musikhochschule Karlsruhe verleihen. Beginn ist 19.30 Uhr.

Am Mittwoch, den 16. November lädt die Musikhochschule Karlsruhe zum Wettbewerb des Kulturfonds Baden. Beginn ist 15 Uhr im Velte-Saal.

Um 19.30 Uhr gibt es in der Hemingway Lounge „Opera on tap – Opernarien frisch gezapft“ mit jungen Künstlern.

Am Donnerstag, den 17. November gehen die Herbstfestspiele im Festspielhaus Baden-Baden in die zweite Phase – nun mit Teodor Currentzis und dem Ensemble musicAeterna und Verdis „Requiem“. Beginn ist 18 Uhr.

Um 19.30 Uhr stellen sich die Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs Schulmusik an der Musikhochschule Karlsruhe vor.

Zu Musik und Lesungen lädt die Emmausgemeinde in Karlsruhe (Waldstadt) am Freitag, den 18. November um 19 Uhr.

Mitwirkende sind Clotilde Diekmann (Sopran), Fabio Shiro Monteiro (Gitarre) und Kira Busch-Wagner (Lesungen).

Die Klassische Philharmonie Bonn ist mit Werken von Mozart, Schumann und Mendelssohn in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe zu Gast. Beginn ist 20 Uhr.

Im Kurhaus Baden-Baden gastiert die Pianistin Claire Huangci im Rahmen des Sinfoniekonzerts mit der Philharmonie Baden-Baden, zu hören sind Werke von Dvorak, Gershwin, Josef Suk. Beginn ist 20 Uhr.