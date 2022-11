Termine in der Region am Wochenende

Donnerstag, 17. November 2022 18:41 Von Christine Gehringer

Am morgigen Samstag, den 19. November lädt die Musikhochschule Karlsruhe ab 11 Uhr zum Heinz-Kunle-Wettbewerb in den Vlte-Saal (auch: Sonntag, 11 Uhr).

Um 18 Uhr ist bei den Herbstfestspielen im Festspielhaus Baden-Baden ein „Carte-Blanche“-Konzert mit Teodor Currentzis und musicAeterna zu erleben.

Um 19 Uhr lädt die Lutherkirche Karlsruhe zu einem Benefizkonzert mit dem Blockflötenensemble und dem Karlsruher Holzflötenensemble mit Werken von Telemann, Beethoven, Grieg u.a. zu Gunsten der Rosinen-Initiative für die Ukraine.

Der Bariton Lorenzo de Cunzo und der Pianist Tarek el Barbari sind ab 20.15 Uhr mit dem Programm „La dolce vita?“ in der Orgelfabrik Karlsruhe-Durlach zu hören.

Am Sonntag, den 20. November lädt die Badische Staatskapelle zu einem Sinfoniekonzert mit dem Trompeter Simon Höfele. Zu hören sind Werke von Haydn, Beethoven, Jost. Beginn ist 11 Uhr.

Ebenfalls um 11 Uhr gibt es in der Reihe "Musik in (Baden-)Baden" eine Matinee unter dem Motto „Johannes Brahms und seine Freunde“ im Alten Ratssaal in Baden-Baden. Auf dem Programm stehen unter anderem Lieder und Duette (Konzept und Moderation: Joachim Draheim).

Um 17 Uhr ist bei den Herbstfestspielen in Baden-Baden nochmals Verdis „Requiem“ mit musicAeterna unter Teodor Currentzis zu erleben.

Um 18 Uhr sind in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe Wolfgang Rihms „Requiem-Strophen“ mit dem Bachchor und der Camerata2000, dazu Solisten zu hören. Die Leitung hat Christian-Markus Raiser.

Ebenfalls um 18 Uhr lädt die Karlsruher Hemingway Lounge zum Klavierabend mit Chisako Okano unter dem Motto „Vom Präludium zum Prélude“.