Giga-Hertz-Preis am 26. November am ZKM verliehen/ Neue Katetorie "PopExperimental"

Montag, 21. November 2022 16:18 Von Christine Gehringer

(red.) Seit 2007 vergibt das ZKM Karlsruhe gemeinsam mit dem SWR Experimentalstudio jährlich den Giga-Hertz-Preis für elektronische Musik und Klangkunst. Ausgezeichnet wurden bisher unter anderem Pierre Boulez, Brian Eno, Laurie Anderson und Christina Kubisch. In diesem Jahr geht der mit 10 000 Euro dotierte Hauptpreis an den argentinischen Komponisten Daniel Teruggi, teilte das ZKM heute in einer Pressemeldung mit.

In seinen Werken verwende Teruggi entweder elektroakustische Geräte oder Live-Instrumente; Von 2001 bis 2016 war er zudem technischer Leiter der Forschungs- und Experimentalabteilung des INA (Institut national de l'audiovisuel) in Paris. In der Forschung habe er an der Erhaltung audiovisueller Sammlungen und insbesondere im Bereich der elektroakustischen Musik gearbeitet; er sei zudem Autor zahlreicher Forschungsartikel über Klang, Wahrnehmung und Analyse von Musik, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Produktionspreise, dotiert mit 5000 Euro, gehen an den Klang- und Multimediakünstler Yu-Jung Chen aus Taiwan sowie an Peter Gahn, Professor für Komposition/Neue Medien/Sound Studies an der Hochschule für Musik in Nürnberg.

Neu eingerichtet wurde zudem die Kategorie des Förderpreises PopExperimental in Höhe von 5000 Euro (gestiftet von der Fördergesellschaft ZKM / HfG e.V.), den das ugandische Kollektiv Nyege Nyege erhält: Die Gruppe fördert elektronische Underground-Musik afrikanischer Künstlerinnen und Künstler.

Diese neue Kategorie berücksichtigt die Tatsache, dass die elektronische Musik vor allem in der Pop-Musik weit verbreitet ist und von dort aus viele Impulse kommen; Gruppen wie etwa die deutsche Band „Kraftwerk“ haben seit den 70er Jahren etliche Stilrichtungen beeinflusst.

Der Jury in der Kategorie PopExpermental gehören an: Udo Dahmen (künstlerischer Direktor und Geschäftsführer Popakademie Baden-Württemberg und Vizepräsident des Deutschen Musikrats), Zuri Maria Daiß (Musikkuratorin) Stefanie Schäfer (SWR3 Musikredaktion) und Nahuel Stoppa (Popkulturredakteur Arte TRACKS Berlin).

Die Preise werden am Samstag, den 26. November 2022 ab 19 Uhr im ZKM Karlsruhe verliehen – erstmals seit 2019 wieder vor Publikum und begleitet von einem umfassenden Konzertprogramm bis 27.November (weitere Informationen unter www.zkm.de). Der Eintritt ist frei.