Termine in der Region

Montag, 21. November 2022 17:42 Von Christine Gehringer

Am morgigen Dienstag, den 22. November gibt es in der Badischen Landesbibliothek ein Konzert mit Werken der Karlsruher Komponistin Clara Faisst (1872-1948) in Kooperation mit der Musikhochschule. Beginn ist 19 Uhr.

Am 23. November lädt ab 19.30 Uhr die Karlsruher Hemingway Lounge zu einem Opernabend mit jungen Künstlern („Opera on tap – Opernarien frisch gezapft“).

Am 24. November lädt das Staatstheater Karlsruhe zum Liederabend „Don Quichotterien“ mit Nathanael Tavernier. Beginn ist 19.30 Uhr im Gartensaal des Karlsruher Schlosses.

Im Käthe-Kollwitz-Saal (Amthausstr. 3) in Karlsruhe-Durlach heißt es ebenfalls ab 19.30 Uhr: "So klingt die Flöte - 300 Jahre Flötemusik in Karlsruhe". Das dreitägige Projekt unter der Federführung von Bella Kublanova startet mit einer Konzertlesung (weitere Informationen unter www.bellapiccola.eu)

Am 25. November gibt es um 19 Uhr eine „Klaviernacht der Freunde“ mit Studierenden der Musikhochschule (unter der Federführung von Sontraud Speidel) im Gartensaal des Karlsruher Schlosses.

Ab 19.30 Uhr musiziert im Studio Rabus in Durlach im Rahmen des Projekts "300 Jahre Flötenmusik in Karlsruhe" das Tel-Aviv-Trio; die Vorgeschichte zur Stadtgründung wird hier unter dem Motto "Karls Stadtträume" musikalisch dargestellt.

Einen Abend unter dem Motto „Zeitwege“ - mit Komponistinnen und Komponisten, die der Musikhochschule Karlsruhe verbunden sind – gibt es um 19.30 Uhr an der Hochschule.

Bei den Bruchsaler Schlosskonzerten ist ab 20 Uhr das Ensemble Colorito mit Europäischer Barockmusik zum Advent zu hören.

Ebenfalls um 20 Uhr gastiert das Ensemble Experimental am ZKM Karlsruhe.