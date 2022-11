Musikhochschule Karlsruhe: Wettbewerbe und Preisträgerkonzerte

Mittwoch, 23. November 2022 19:25 Von Christine Gehringer

(red.) Erstmals wird an der Karlsruher Musikhochschule der neu gestiftete Heinrich-Hensel-Preis vergeben: an das Liedduo Zhuohan Sun und Yuriko Watanabe. Dies teilte die Musikhochschule Karlsruhe mit. Der Tenor und die Pianistin studieren in der Liedklasse bei Mitsuko Shirai und Hartmut Höll.

Die Auszeichnung wurde von Marion Kreber zur Erinnerung an ihren Großonkel, den deutschen Kammersänger und international gefeierten Tenor Heinrich Hensel, gestiftet. Der Preis soll alle zwei Jahre an Studierende mit herausragenden Leistungen in den Bereichen Gesang oder Instrumentalmusik verliehen werden und ist mit einem Preisgeld in Höhe von 12000 Euro dotiert.

Heinrich Hensel (1874-1935) sang an den großen Bühnen weltweit; unter anderem war er bei den Bayreuther Festspielen sowohl als Parsifal als auch als Loge zu erleben und trat an der Covent Garden Opera London oder an der Metropolitan Opera New York auf.

Das Liedduo Sun/ Watanabe wiederum gewann bereits einige renommierte Preise: So wurde dem Duo im Juni 2021 beim Internationalen Robert-Schumann-Wettbewerb Zwickau ein Sonderpreis und der Publikumspreis verliehen. 2022 wurden die beiden Künstler beim Internationalen Hugo-Wolf-Wettbewerb Stuttgart ausgezeichnet.

Das Festkonzert zur Verleihung des Heinrich-Hensel-Preises findet am 30. November (19.30 Uhr) im Velte-Saal von Schloss Gottesaue statt. Zu hören sind Lieder von Robert Schumann, Hugo Wolf, Gustav Mahler, Joseph Marx, Frank Bridge, Roger Quilter und Aaron Copland. Der Eintritt ist frei.

Beim hochschulinternen Wettbewerb des Freundeskreises erhalten fünf Ensembles einen Preis: Förderpreise (zu je 500 Euro) gehen an das Klaviertrio mit Weiqi Liang, Klavier, Lanqi Liao, Violine, und Junyu Chen, Violoncello; an das Trio mit den Cellistinnen Wei-Luen Zoe Lee und Yi-Zhu Wang und Mingjie Guo, Klavier, und an das Duo mit Jie Wan, Violine, und der Pianistin Yue Zou.

Den mit 2500 Euro dotierten zweiten Preis errangen Marie Helling, Violine, mit Hyunhee Hwang am Klavier. Über den ersten Preis und ein Preisgeld von 3500 Euro dürfen sich Adrian Kratzert, Violine, und Matteo Gobbini, Klavier, freuen.

Zum Preisträgerkonzert lädt die Hochschule am Freitag, 2. Dezember, 19.30 Uhr (Velte-Saal von Schloss Gottesaue).

Zu hören sind Werke von Clara Schumann, Sergei Prokofjew, Dmitri Schostakowitsch, Karol Szymanowski und Leoš Janáček.