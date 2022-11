Termine in der Region am Wochenende

Donnerstag, 24. November 2022 17:58 Von Christine Gehringer

Am Samstag, den 26. November wird ab 19 Uhr im ZKM der diesjährige Giga-Hertz-Preis verliehen. (Um 17 Uhr beginnt das Rahmenprogramm).

Um 19.30 Uhr lädt das Jugendorchester Karlsruhe zum Konzert mit Klassik, Pop und Filmmusik ins Konzerthaus Karlsruhe.

Ebenfalls um 19.30 Uhr gibt es in der Altkatholischen Kirche ein Konzert in der Reihe „300 Jahre Flötenmusik in Karlsruhe“ mit Flöte, Streicher und Cembalo. Zu hören sind Werke von Molter, Treiber und Verbitzky; die Leitung hat Bella Kublanova.

Um 20 Uhr lädt der KIT Kammerchor zum geistlichen Konzert in die Kirche St. Elisabeth.

Am Sonntag, den 27. November ist das Ensemble ConFuoco Bietigheim mit Werken von Beethoven im Kurhaus Baden-Baden zu hören. Beginn ist 11 Uhr.

Um 16 Uhr lädt die Musik- und Kunstschule Bruchsal zum Adventskonzert in die Kirche St. Paul.

Um 17 Uhr stellen sich junge Solistinnen und Solisten des Karlsruher Piano Podiums im Rahmen eines Klavierfestes an der Musikhochschule Karlsruhe vor.

Ebenfalls um 17 Uhr musizieren die Chöre der Singschule Cantus Juvenum und der Bläserkreis der Christuskirche beim Advents- und Weihnachtsliedersingen in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe.

Im Festspielhaus Baden-Baden gastieren die Bamberger Symphoniker und der Dresdner Kammerchor mit Joseph Haydns „Schöpfung“. Beginn ist 17 Uhr.

Um 18 Uhr lädt die Karlsruher Christuskirche zur h-moll-Messe mit dem Kammerchor und der Capella Sagittariana Dresden.