Termine in Karlsruhe

Montag, 28. November 2022 18:27 Von Christine Gehringer

(red.) Am morgigen Dienstag, den 29. November gibt es in der Badischen Landesbibliothek (in Zusammenarbeit mit der Musikhochschule Karlsruhe) ein Kammermusik-Konzert anlässlich des 70. Geburtstages des Komponisten Joachim Krebs (1952-2013). Beginn ist 19 Uhr.

Am Mittwoch, den 30. November um 19.30 Uhr lädt die Musikhochschule Karlsruhe zum Festkonzert anlässlich der Verleihung des Heinrich-Hensel-Preises Zu hören sind Lieder von Robert Schumann, Hugo Wolf, Gustav Mahler, Joseph Marx, Frank Bridge, Roger Quilter und Aaron Copland. Der Eintritt ist frei.

Ebenfalls um 19.30 Uhr lädt die Karlsruher Hemingway Lounge zur Musik-Plauderei mit Hans Hachmann und Thomas Seedorf zum Thema „Konzert mit Ohrfeige - Historische Skandale in der Musik“.

Am Donnerstag, den 1. Dezember startet an der Musikhochschule Karlsruhe eine Vortragsreihe zum Thema „Musik und Gehirn“: Zu Gast ist der Wissenschaftler und Musiker Eckart Altenmüller mit dem Thema "Musizieren als Neuroplastizitätsmotor: Wie Musik unser Fühlen und Denken ändert!" Dazu gibt es musikalische Beiträge, Beginn is 19.30 Uhr.

Die Preisträger des hochschulinternen Wettbewerbs des Freudeskreises lädt die Hochschule am Freitag, 2. Dezember um 19.30 Uhr (Velte-Saal von Schloss Gottesaue). Zu hören sind Werke von Clara Schumann, Sergei Prokofjew, Dmitri Schostakowitsch, Karol Szymanowski und Leoš Janáček.