Termine in der Region am Wochenende

Mittwoch, 30. November 2022 16:21 Von Christine Gehringer

Am Samstag, den 3. Dezember lädt der Bläserkreis der Christuskirche Karlsruhe ab 18 Uhr zum „Mit(s)wingen“.

Um 19 Uhr gibt es in der Stadtkirche Durlach wieder den traditionellen „Singalong“ mit dem Weihnachtsoratorium von Bach (I-III). Die Probe für die Mitsingenden ist um 18 Uhr.

Ebenfalls um 19 Uhr ist das Vokalensemble Chorioso in der Kirche St. Cyriakus in Karlsruhe-Bulach mit einem „Musikalischen Advent“ zu hören. (auch: Sonntag, 4. Dezember, 19 Uhr, Kirche St. Ursula in Rheinstetten-Neuburgweier).

Am Sonntag, den 4. Dezember ist das Ensemble Lucida Vallis, dazu das Kammerorchester Baden-Baden mit Arien und Chören aus Bachs Weihnachtsoratorium im Kurhaus Baden-Baden zu hören. Die Leitung hat Uwe Serr; Beginn ist 16 Uhr.

Um 17 Uhr gibt es in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe ein adventliches Konzert mit dem Ensemble Percussion Posaune Leipzig und Werken von Bach, Händel, Purcell, Dix, Krol.

Die Auferstehungskirche Karlsruhe-Rüppurr lädt zum Konzert mit Werken von Bach und Jan Dismas Zelenka mit der Kantorei und dem Kammerorchester. Beginn ist 17 Uhr.

„Französische Weihnacht“ mit Chor, Orgel und Harfe (u.a.: Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saens) gibt es an der Lutherkirche Karlsruhe. Beginn ist 17 Uhr.

Zum festlichen Advent mit Bach (mit dem Stephanschor, dem Karlsruher Barockorchester und Solisten) lädt die Kirche St. Stephan Karlsruhe um 17 Uhr.

Im Festspielhaus Baden-Baden gastiert das London Philharmonic Orchestra unter Vladimir Jurowski mit der Sinfonie Nr. 9 von Gustav Mahler. Beginn ist 17 Uhr.

In der Karlsruher Hemingway Lounge gibt es ab 18 Uhr Weihnachtslieder und Villancicos aus Deutschland, Spanien und Argentinien (mit Mezzosopran, Bariton, Gitarre, Klavier).