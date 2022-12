Termine in der Region

Montag, 05. Dezember 2022 12:01 Von Christine Gehringer

Am heutigen Montag, den 5. Dezember lädt die Musikhochschule Karlsruhe zum Preisträgerkonzert des Wettbewerbs des Kulturfonds Baden um die beste Interpretation eines Werkes von Wolfgang Rihm. Beginn ist 19.30 Uhr.

Am Freitag, den 9. Dezember stellen sich an der Musikhochschule Karlsruhe die Studierenden, die im Rahmen internationaler Austauschprogramme zu Gast sind, beim ERASMUS-Europakonzert vor. Beginn ist 19.30 Uhr.

Ebenfalls am 9. Dezember lädt die Philharmonie Baden-Baden zum Sinfoniekonzert mit Werken von Wagner, Beethoven und Carl Maria von Weber. Beginn ist 20 Uhr im Kurhaus Baden-Baden.