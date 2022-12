Termine in der Region am Wochenende

Mittwoch, 07. Dezember 2022 12:33 Von Christine Gehringer

Am Samstag, den 10. Dezember lädt die Musikhochschule Karlsruhe zum Festival „Risk“ (Musik, Szene, Performance). Beginn ist 16 Uhr.

Um 17 Uhr lädt die Philharmonie Baden-Baden zum weihnachtlichen Konzert ins Kurhaus Baden-Baden mit Werken von Rimskij-Korsakow, Mozart, Carl Maria von Weber, Humperdinck u.a.

Um 18 Uhr gibt es in der evangelischen Kirche in Palmbach ein Adventssingen bei Kerzenschein mit Lesungen.

Ebenfalls um 18 Uhr gastieren der RIAS Kammerchor und die Alte Akademie Berlin im Festspielhaus Baden-Baden mit Händels „Messias“.

Um 19.30 Uhr sind das Staatsorchester Rheinische Philharmonie und Selina Ott (Trompete) im Konzerthaus Karlsruhe mit Werken von Rimskij-Korsakow, Weinberg und Hummel zu hören.

Ebenfalls um 19.30 Uhr hat am Staatstheater Karlsruhe Richard Wagners „Fliegender Holländer“ Premiere.

Am Sonntag, den 11. Dezember laden die Durlacher Chöre und 15 Uhr und um 17 Uhr zum Weihnachtsliedersingen bei Kerzenschein.

Die Kinderchöre der Lutherana laden ab 17 Uhr zum Adventssingen mit Krippenspiel in die Lutherkirche Karlsruhe.

Ebenfalls um 17 Uhr ist der CoroPiccolo, dazu das Karlsruher Barockorchester und Solisten mit Teilen aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach in der Evangelischen Stadtkirche zu hören.

Das Blechbläserensemble Brasspur lädt um 17 Uhr zum weihnachtlichen Konzert in die Auferstehungskirche Rüppurr.

Der Chor inCanto ist um 17 Uhr mit weihnachtlicher Musik aus aller Welt in der Kirche St. Konrad zu hören.

Im Festspielhaus Baden-Baden sind Diana Damrau und das Münchner Rundfunkorchester mit Arien u.a. von Bach und Händel, dazu mit Weihnachtsliedern zu hören. Beginn ist 17 Uhr.

Um 18 Uhr lädt Carsten Wiebusch zum Orgelkonzert unter dem Motto „César Franck & Friends“ anlässlich des 200. Geburtstags des Komponisten in die Christuskirche Karlsruhe.

Um 19 Uhr ist das Blechbläserensemble „German Brass“ mit einem weihnachtlichen Konzert im Konzerthaus Karlsruhe zu hören.