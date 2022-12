Termine in der Region

Montag, 12. Dezember 2022 13:20 Von Christine Gehringer

Am morgigen Dienstag, den 13. Dezember ist im Festspielhaus Baden-Baden Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 3 mit den Münchner Philharmonikern (Solistin: Elina Garanca) zu hören. Beginn ist 19 Uhr.

Am Mittwoch, den 14. Dezember lädt die Karlsruher Hemingway Lounge zu „Opera on tap – Opernarien frisch gezapft“ mit jungen Solisten. Beginn ist 19.30 Uhr.

Am Donnerstag, den 15. Dezember stellt sich das Kammerorchester der Musikhochschule Karlsruhe mit Streichquartetten von Ludwig van Beethoven vor.

Am Freitag, den 16. Dezember sind die Ensembles des Badischen Konservatoriums um 18 Uhr in einem Weihnachtskonzert in der Karlsruher Paul-Gerhardt-Kirche (Stephanienbad) zu hören.

Um 19 Uhr gibt es Musik zum Advent mit Werken von Bach, Händel und Vivaldi für Kammerensemble und Sopran (Solistin: Katharina Bierweiler) im der Emmauskirche Karlsruhe (Waldstadt).

Ebenfalls um 19 Uhr sind Felicitas Brunke, dazu ein Kammerensemble mit dem Programm „Femme fatale“ (CD-Release-Konzert) – von Klassik bis Crossover, von Bizet bis „Cabaret“ - im Musentempel Karlsruhe zu hören.

Um 20 Uhr lädt die Hemingway Lounge Karlsruhe zu einem Abend mit dem Duo Contradanza („Klassik trifft Tango, Jazz und Klezmer“).

Ebenfalls um 20 Uhr ist im Rahmen eines Sonderkonzerts der Weingartner Musiktage das Calmus Ensemble aus Leipzig in der evangelischen Kirche mit einem weihnachtlichen Konzert zu hören.