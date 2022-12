Termine in der Region vor Heiligabend

Dienstag, 13. Dezember 2022 16:18 Von Christine Gehringer

Am Samstag, den 17. Dezember ist in der Reihe „Karlsruher Meisterkonzerte“ die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit „Fantasien zum Advent" (Werke von Ravel, Haydn, Waxman und Tschaikowsky) zu hören. Solisten sind Simon Höfele (Trompete) und Yi-Qiong Pan (Violine). Beginn ist 19.30 Uhr im Konzerthaus Karlsruhe.

Am Sonntag, den 18. Dezember spielt Patrick Fritz-Benzing (Orgel) Adventliches von Buxtehude, Bach und César Franck. Beginn ist 16 Uhr.

Um 17 Uhr sind der Handglockenchor Karlsruhe (Sylvia Hellstern), dazu Christian-Markus Raiser mit einem weihnachtlichen Konzert („Carol of the Bells“) in der Evangelischen Stadtkirche zu hören.

Um 18 Uhr laden die Chöre der Singschule Cantus Juvenum zum Adventskonzert in die Christuskirche Karlsruhe.

Um 18.30 Uhr gibt es am Badischen Staatstheater ein Stummfilmkonzert: „Goldrausch“ von Charlie Chaplin mit Livemusik.

Am Mittwoch, den 21. Dezember lädt die Evangelische Stadtkirche Karlsruhe um 19 Uhr zum Weihnachtskonzert „Coralia Memorial aus Temeswar“ mit rumänischen und deutschen Weihnachtsliedern und liturgischen Gesängen aus Byzanz, Rom und Bukarest.

Um 19.30 Uhr gibt es an der Musikhochschule Karlsruhe eine konzertante Aufführung der Oper „King Arthur“ von Henry Purcell.