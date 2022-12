Adventskonzert mit Lesung in der Emmauskirche Karlsruhe/ es singt die junge Sopranistin Katharina Bierweiler

Donnerstag, 15. Dezember 2022 19:42 Von Christine Gehringer

Am morgigen Freitag, den 16. Dezember lädt die Karlsruher Emmauskirche (Waldstadt) um 19 Uhr zum adventlichen Konzert mit Werken von Bach, Händel und Vivaldi. Es musizieren Walter Jahn (Violine), Bettina Jahn (Violincello) und Norbert Krupp (Cembalo). Dazu gibt es Lesungen von Markus Wittig.

Es singt die 18jährige Sopranistin Katharina Bierweiler, die schon mehrfach durch ihre ungewöhnlich reife Stimme überzeugte. Die gebürtige Karlsruherin - unter anderem war sie an der Musikhochschule Karlsruhe als PreCollege-Studentin in der Rolle des „Sandmännchen“ in Humperdincks „Hänsel und Gretel“ zu hören - begann ihre Ausbildung schon früh in der Jugendsingschule Cantus Juvenum. Dort sammelte sie ab dem Alter von zehn Jahren Erfahrungen im Kinder- und Jugendchor: unter anderem bei Konzerten, CD- und Opernprojekten am Staatstheater Karlsruhe und im Festspielhaus Baden-Baden.

Sie übernahm kleinere solistische Aufgaben und erhielt als 14Jährige die Einladung, am Theater Freiburg die Rolle des Knaben „Yniold“ in der Oper „Pelléas et Mélisande“ von Claude Débussy zu singen. Mit dieser Rolle sprang sie ein Jahr später kurzfristig am Badischen Staatstheater Karlsruhe ein; daraufhin folgte eine Nominierung als Nachwuchstalent in der Kritikumfrage der Zeitschrift „Opernwelt“.

Katharina Bierweiler sang ebenso im Theater Freiburg die Rolle „Flora“ in der Oper „The Turn of the Screw“ von Benjamin Britten. Diese Rolle führte sie im Frühjahr 2021 auch ans Théâtre Royal de la Monnaie in Brüssel; mittlerweile ist von dieser Produktion eine CD beim Label „alpha-classics“ erschienen.

Außerdem wurde die junge Sängerin mit mehreren Preisen ausgezeichnet – beispielsweise mit einem ersten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“.

Im Sommer 2022 sammelte Katharina Bierweiler weitere Opernerfahrungen beim internationalen Opernfestival in Aix-en-Provence: Dort sang sie die kleine Rolle der „Sklavin“ in der Oper „Salome“ von Richard Strauss unter Leitung von Ingo Metzmacher.