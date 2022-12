Trauergottesdienst für Hans Martin Corrinth

Montag, 19. Dezember 2022 18:46 Von Christine Gehringer

Am Mittwoch, den 21. Dezember findet in der Stadtkirche Durlach um 11 Uhr ein Trauergottesdienst für den langjährigen Kantor Hans Martin Corrinth statt, der am 2. Dezember im Alter von 81 Jahren verstarb. Die Liturgie und die Predigt übernimmt Pfarrerin i. R. Annegret Lingenberg, die musikalische Leitung (und Orgel) hat Corrinths Nachfolger Johannes Blomenkamp.

Hans Martin Corrinth wirkte von 1976 bis 2006 als Kantor an der evangelischen Stadtkirche Durlach. Neben Oratorienaufführungen mit der Durlacher Kantorei (die, so heißt es seitens der Stadtkirche, unter seiner Leitung „zu einem leistungsfähigen Chor“ heranwuchs) und regelmäßigen Orgelkonzerten bleibt vor allem seine hohe Improvisationskunst im Gedächtnis: Legendär und einzigartig war beispielsweise der regelmäßige „Improvisationswettstreit“ mit anderen Kollegen.

Das Fach „Orgelimprovisation“ unterrichtete er auch an der Musikhochschule Stuttgart, 1994 wurde der zum Professor ernannt. Zu seinen Schülern gehört unter anderem Samuel Kummer, langjähriger Organist an der Dresdner Frauenkirche.