Musik an Weihnachten

Dienstag, 20. Dezember 2022 13:53 Von Christine Gehringer

Am 24. Dezember sind in der Evangelischen Stadtkirche im Rahmen einer Christvesper um 17 Uhr der Bachchor Karlsruhe und die Camerata200 unter Christian-Markus Raiser mit „Sieh, ich verkündige Euch große Freude“ von Philipp H. Erlebach zu hören.

Chöre aus dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saens u.a. gibt es bei einer Christvesper ab 18 Uhr in der Lutherkirche.

Am 25. Dezember ist im Rahmen des Weihnachtsgottesdienstes um 10 Uhr in der Christuskirche Teil VI des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach zu hören.

Ebenfalls um 10 Uhr lädt die Lutherkirche Karlsruhe zum Gottesdienst mit der Weihnachtskantate von G.Ph. Telemann: "Unverzagt in allem Leide…" Mitwirkende sind Irène Naegelin Jörg Stumpp und Dorothea Lehmann-Horsch (Sopran, Violine, Orgel/Leitung).

In der Auferstehungskirche in Karlsruhe-Rüppurr sind ab 10 Uhr Vokalsolisten, die Kantorei und das Kammerorchester der Auferstehungskirche unter der Leitung von Dieter Cramer mit der Kantate "Uns ist ein Kind geboren" (BWV 142) von Johann Sebastian Bach zu hören.

Um 10.30 Uhr gibt es in der Evangelischen Stadtkirche einen Festgottesdienst mit Bachs Weihnachtsoratorium (III), mit Vokalsolisten, dem Bachchor Karlsruhe, der Camerata 2000 unter der Leitung von Christian-Markus Raiser.

Am 26. Dezember ist um 10 Uhr im Rahmen des Weihnachtsgottesdienstes in der Kirche St. Stephan der Stephanschor unter Patrick Fritz-Benzing mit Mozarts Credo-Messe für Soli, Chor und Orchester zu hören.

Um 17 Uhr ist die Philharmonie Baden-Baden mit einem „Weihnachtskonzert mit Familie Mozart“ im Kurhaus Baden-Baden zu hören.

Um 18 Uhr lädt die Christuskirche Karlsruhe zu Bachs Weihnachtsoratorium (Teile IV-VI) mit den Chören der Christuskirche und dem Karlsruher Barockorchester. Die Leitung hat Peter Gortner.

Ebenfalls um 18 Uhr sind das Athos Ensemble und Daniel Kaiser (Orgel) mit Vokalmusik von Praetorius bis John Rutter in der Johannis-Paulus-Kirche in Karlsruhe zu hören.